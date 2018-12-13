Скоростной поезд сошел с рельсов в Анкаре

Скоростной поезд сошел с рельсов в столице Турции. В результате крушения двух вагонов пострадало множество людей.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, на месте происшествия работают экстренные службы. Причина инцидента устанавливается.

Точное количество пострадавших неизвестно. В данный момент посольство РФ в Турции выясняет, находились ли в момент аварии в поезде граждане России.