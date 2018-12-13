США назвали недопустимым проведение Турцией военных операций в Сирии

Соединенные Штаты призвали Турцию не проводить операцию на северо-востоке Сирии.

По словам представителя Пентагона Шона Робертсона, любые действия любой стороны, происходящие на этой территории, могут быть потенциально опасны.

«Односторонние военные действия в северо-восточной Сирии любой стороной, особенно с учетом того, что американский персонал может присутствовать или находиться поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем такие действия недопустимыми», — передает CNN заявление Робертсона.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган объявил о скором начале военной операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Он отметил, что подготовка к антитеррористической операции уже завершена, и что действия Турции помогут политическому урегулированию в Сирии.