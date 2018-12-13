Камчатский врач спас жизнь пассажирке самолета

Врач Камчатского центра медицины катастроф спас жизнь пассажирке рейса Петропавловск-Камчатский – Москва.

Медик Александр Просин в числе прочих пассажиров находился на борту самолета, следовавшего в Москву. Когда лайнер пролетал над Якутией, одна из женщин в салоне почувствовала себя плохо – накануне в одной из клиник ей диагностировали острое заболевание. Вопреки рекомендации срочной госпитализации, женщина села на борт самолета.

На призыв экипажа о помощи откликнулся Просин. Как сообщает сайт Правительства Камчатского края, он смог купировать признаки обострившейся болезни и в течение полутора часов до экстренной посадки самолета на ближайшем аэродроме поддерживал состояние женщины, пока не передал ее бригаде скорой помощи.