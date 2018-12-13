Посольство РФ направило запрос полиции Австрии из-за обвинений российских биатлонистов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил о направленном в правоохранительные органы Австрии запросе касательно расследования в отношении российских биатлонистов. Он связан с тем, что никаких официальных уведомлений посольство РФ от австрийских ведомств до этого не получало.

Как известно, правоохранители уведомили лишь саму сборную России по биатлону о проведении следственных действий в отношении некоторых атлетов и сотрудников в связи с их участием в проведенном в феврале 2017 года чемпионате мира по биатлону в Австрии.

Любинский заявил, что для полноценного разбирательства в ситуации необходимо «составить полную картину».

«Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов. Болеем за наших ребят», — сообщается на странице посольства в соцсети Facebook.

Напомним, австрийская полиция обвинила российских биатлонистов, их тренеров, врачей и массажистов в нарушении антидопинговых правил в 2017 году. В Австрии это уголовное преступление, и все люди, указанные в списке, подлежат последующим допросам в полиции.