В Сокольниках 20 пожарных расчетов боролись с крупным пожаром
Огонь охватил 600 квадратных метров, причины произошедшего устанавливаются.
В московских Сокольниках произошло крупное возгорание. Загорелся склад автомобильных шин.
Пожар начался на втором этаже кирпичного здания. Постепенно площадь возгорания повышалась, и огонь мог переместиться на соседние здания.
На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов и 2 пожарных поезда, однако сбить пламя оперативно им не удалось, так как мешали токсичные выбросы от резиновых покрышек.
Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В данный момент производится проливка помещений. Данных о пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины произошедшего.