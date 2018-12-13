В Сокольниках 20 пожарных расчетов боролись с крупным пожаром

В московских Сокольниках произошло крупное возгорание. Загорелся склад автомобильных шин.

Пожар начался на втором этаже кирпичного здания. Постепенно площадь возгорания повышалась, и огонь мог переместиться на соседние здания.

На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов и 2 пожарных поезда, однако сбить пламя оперативно им не удалось, так как мешали токсичные выбросы от резиновых покрышек.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В данный момент производится проливка помещений. Данных о пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины произошедшего.