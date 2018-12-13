Одно из последних писем Цоя жене уйдет с молотка

Ряд личных вещей вокалиста группы «Кино» Виктора Цоя выставят на продажу с аукциона. Среди лотов присутствует письмо, написанное музыкантом жене в июне 1990 года, незадолго до гибели в автокатастрофе.

Как сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд», в письме Цой рассказывает своей жене Марьяне об усталости от гастролей и будущих планах. Первоначальная цена этого лота составит около полутора миллионов рублей.

Также с молотка уйдут оригинальная фотография Цоя на студенческий билет и оригинал-макет первого альбома коллектива «45». Стартовая цена составит 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что на аукционе был продан государственный номер автомобиля, на котором разбился Виктор Цой. Этот лот ушел за два миллиона рублей. Доверенность на управление роковым «Москвичом», также была продана.