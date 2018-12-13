«Мертвая рука»: NI напомнил американцам о российской системе «Периметр»

Обозреватель National Interest в своей статье предупредил о последствиях выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его мнению, это может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара.

Журналист напомнил, что Россия обладает системой «Периметр», которая могла стать еще более смертоносной за последние несколько лет. При этом он подчеркнул, со ссылкой на интервью бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина, что в России «оружие судного дня» может сработать только в том случае, если у страны останется мало средств для обороны после первого удара агрессора.

В материале NI отмечается, что это «смертоносное оружие» во времена СССР держалось в секрете от США.

«И если Россия сейчас открыто обсуждает "Периметр", то для остальных это причина забеспокоиться», - счиатет автор статьи.

Система «Периметр» больше известна на Западе как «Мертвая рука», которая представляет собой автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный еще в СССР.