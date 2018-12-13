Рабочих эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за пожара
Обстоятельства ЧП выясняются.
Фото: МЧС РФ
На одной из шахт в Кемеровской области в Новокузнецком районе загорелся ленточный конвейер. На момент возгорания в шахте находилось 118 человек, их эвакуировали.
Сообщение в региональный главк МЧС поступило в четыре часа утра, сообщается в ведомстве. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Сейчас на месте происшествия работают шесть отделений новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда.
Обстоятельства ЧП выясняются.