Рабочих эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за пожара

На одной из шахт в Кемеровской области в Новокузнецком районе загорелся ленточный конвейер. На момент возгорания в шахте находилось 118 человек, их эвакуировали.

Сообщение в региональный главк МЧС поступило в четыре часа утра, сообщается в ведомстве. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Сейчас на месте происшествия работают шесть отделений новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда.

Обстоятельства ЧП выясняются.