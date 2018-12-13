Жительница Австралии прыгнула с парашютом в 102 года

Пожилая жительница Австралии стала самой старой парашютисткой в мире. Женщина по имени Ирен совершила прыжок с парашютом в 102 года с высоты в четыре километра.

Как сообщает ABC News, женщина совершает благотворительный прыжок каждый год, начиная со своего векового юбилея. Это началось после смерти дочери Ирен от бокового амиотрофического склероза. Тогда австралийка решили стать парашютисткой, чтобы привлечь внимание общества к болезням нервных клеток.

Прыжки Ирен совершает в присутствии медбрата. Нынешняя акция оказалась столь же успешной, как и предыдущие. Внизу женщину ждали ее друзья и семья, в том числе взрослые внуки.

Ранее сообщалось, что 82-летняя женщина по имени Хильда отправилась в Дубай, чтобы прыгнуть с парашютом. Пенсионерка решила исполнить все пункты своего так называемого bucket list - списка вещей, которые необходимо успеть сделать в жизни.