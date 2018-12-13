Стало известно, о чем мечтают россияне в новогоднюю ночь

Под бой курантов женщины чаще мечтают о счастье, любви и здоровье, а мужчины – о благополучии и уверенности в завтрашнем дне. Эта информация следует из результатов исследования сервиса Superjob.

Здоровья себе и родным загадывают 30% опрошенных, заработать крупную сумму денег – 11%, а мира во всем мире – 9%.

Благополучия пожелают 6% опрошенных, 5% мечтают о стабильности, 4% хотят найти любовь всей жизни и по 3% людей желают создать семью и завести ребенка.

Результаты исследования говорят о том, что женщины больше мечтают о счастье, любви, здоровье и свадьбе, а мужчины о больших заработках, отсутствии войны и стабильности.

В исследовании участвовали 1000 респондентов старше 18 лет, сообщают РИА Новости.