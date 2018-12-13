Россия стала основным поставщиком угля Украине в 2018 году

С января по ноябрь 2018 года Украина увеличила импорт каменного угля и антрацита на 11% в сравнении с прошлым годом, то есть до 2,693 миллиардов долларов. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.

Известно, что основным поставщиком угля была Россия – поставки составили 1,67 миллиарда долларов (61,91%). Следом идут США, их поставки равны 806,3 миллиона долларов (29,94%), третье место – уголь из Канады (128,7 миллиона долларов, или 4, 78%).

Украина начала испытывать серьезный дефицит угля с лета 2014 года, когда из-за военных действий потеряла контроль над частью Донбасса, где находятся большинство шахт.