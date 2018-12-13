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Задержанный капитан буксира «Яны Капу» не стал давать показания

Дарья Муромова
04:00 13.12.2018
Ранее стало известно, что давать показания отказались также командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк и капитан корабля «Николь» Денис Гриценко.
Задержанный капитан буксира «Яны Капу» не стал давать показания

Командир украинского буксира «Яны Капу» Олег Мельничук отказался давать показания и признавать свою вину в нарушении государственной границы России в Керченском проливе. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев.

«Он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний», - цитирует юриста ТАСС.

Ранее стало известно, что давать показания отказались также командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк и капитан корабля «Николь» Денис Гриценко.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля ВМС были задержаны в Керченском проливе ФСБ РФ из-за вторжения в территориальные воды России с провокационной целью.

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