Стало известно, какую компенсацию получат застрявшие на Хайнане туристы из РФ

Российские туристы, которые отдыхали или планировали отдых в Китае с помощью компании «Жемчужная река», получат страховые компенсации. Однако размер компенсаций может их не устроить.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, оба юридических лица «Жемчужной реки» были застрахованы на 10 миллионов рублей каждое. По данным компании, за последнее время ей были проданы около пяти тысяч туров.

Стоит отметить, что средняя стоимость тура в Китай от «Жемчужной реки» составляет 20-30 тысяч рублей. Таким образом, туристы могут рассчитывать на крайне скромную компенсацию около тысячи рублей.

Туроператорская деятельности компании «Жемчужная река» была прекращена 12 декабря, на этот момент непосредственно на китайском Хайнане находились более двух тысяч российских туристов. Среди них около тысячи граждан РФ, прилетевших на отдых рейсами «ИрАэро», их вывоз авиакомпания осуществит за свой счет. У остальных туристов нет обратных билетов, их вывезут эвакуационными рейсами «Турпомощи».