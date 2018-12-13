Киты-убийцы окружили плавающую в море девушку: видео

Джуди Джонсон из Новой Зеландии плавала около пляжа Хот Уотер Бич и случайно привлекла к себе внимание трех хищных китов. Совместное плавание девушки и морских обитателей заснял австралийский турист Дилан Брейшоу с квадрокоптера.

Девушка рассказала, что плавала вдоль берега, когда заметила под собой и по сторонам фигуры с белыми полосами – тогда она поняла, что ее окружили косатки, которые являются очень опасными животными.

К счастью девушки, киты оказались миролюбивыми и продолжили плавать вместе с Джонсон, сообщает ABC News.

