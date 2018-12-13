На заседании комитета «Победа» отметили фильм «Несокрушимый»

В России началась подготовка к одной из самых важных дат в истории страны. В следующем году 9 мая исполнится 75-я годовщина Дня Победы.

Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании организационного комитета «Победа», память о подвиге хранится в том числе благодаря кинокартинами. Глава ведомства отметил, что в уходящем году в России сняли три сильных фильма, посвященных теме войны.

В их числе «Несокрушимый» - драма, посвященная подвигу танкиста Семена Коновалова и экипажа танка «КВ-1». Телеканал «Звезда» оказал этой премьере информационную поддержку. Помимо «Несокрушимого», на тему войны был снят «Собибор» Константина Хабенского, а через несколько недель ожидается выход картины «Т-34».

На заседании комитета по подготовке к празднику выступил и президент Владимир Путин. Он отметил, что в преддверии надо в первую очередь надо вспомнить о ветеранах, и предложил рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать участникам войны единовременную материальную помощь.