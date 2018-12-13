ГИБДД приостановила внесение поправок в ПДД

ГИБДД ввела мораторий на внесение изменений в ПДД. Ведомство взяло паузу в этом процессе, сообщил ТАСС руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Митрошин сказал, что пока никаких поправок не предвидится, потому что «всех замучили и запутали».

Также он заметил, что данный запрет касается только МВД. Митрошин не может гарантировать, что Министерство транспорта или правительство не внесут какие-либо изменения в правила дорожного движения.

В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников попросил «не баловаться этими изменениями», потому что многие водители просят ввести в автошколах курс по изучению изменений в ПДД.