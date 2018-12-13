Россия и Белоруссия подпишут документ о взаимном признании виз. Это должно произойти на заседании министров Союзного государства в белорусском Бресте, которое состоится в четверг 13 декабря.

Как отметил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько, документ будет регламентировать вопросы пересечения границы между РФ и Белоруссией иностранными гражданами. В эту категорию также попадут лица без гражданства.

«Рассматриваем документ как важный шаг на пути формирования единого визового пространства России и Белоруссии. Главное - он регламентирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы», - цитирует Приходько РИА Новости.

По словам представителя правительства России, формирование единого визового пространства позитивно повлияет на экономическое состояние обеих стран. Приходько добавил, что в данный момент документ полностью готов и проходит последние внутригосударственные процедуры, после чего будет вынесен на подписание.