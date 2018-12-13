Несущийся слон чуть не протаранил туристов: видео

В Южной Африке, в районе залива Плеттенберг слон решил напугать шумных туристов, которые громко смеялись и разговаривали. На видео видно, как животное, услышав звуки, побежало на туристическую группу и остановилось всего в паре метров от людей.

47-летний Джон Лукас, один из туристов, рассказал, что он с женой и гидом остались в парке после экскурсии и случайно привлекли внимание слона. Он услышал громкие обсуждения туристов и воспринял это как опасность – начал стремительно направляться в сторону посетителей.

Гид оказался опытным и попросил не двигаться – это помогло дать понять слону, что его безопасности ничего не угрожает. Он остановился, посмотрел на туристов и ушел в другую сторону, сообщает Daily Mail.