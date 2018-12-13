Боксер Усик пообещал защищать Киево-Печерскую лавру от радикалов

Известный украинский боксер Александр Усик заявил о поддержке канонической Украинской православной церкви. Напомним, 15 декабря планируется проведение так называемого Объединительного собора.

Усик сказал, что если Киево-Печерскую лавру будут захватывать, он встанет на сторону монахов. На вопрос о его отношении к современной ситуации с украинской церковью боксер советует читать Библию и Евангелие.

«Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас», - объяснил Усик в эфире канала «112 Украина».

Ранее стало известно, что Лавра начала получать угрозы от радикальных националистов после информации о намерениях Константинополя создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата.