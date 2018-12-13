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«Успеть раньше русских»: поиски «Титаника» оказались прикрытием операции ВМС США

Вадим Синицын
00:56 13.12.2018
Одержимый мечтой найти «Титаник» подводный исследователь Роберт Баллард пошел на сделку с ВМС США. Он должен был в условиях секретности найти утонувшие атомные подлодки Thresher и Scorpion раньше, чем это сделает СССР.
«Успеть раньше русских»: поиски «Титаника» оказались прикрытием операции ВМС США
Фото: Danita Delimont, Globallookpress

Американский океанограф Роберт Баллард, известный тем, что обнаружил останки «Титаника», на самом деле был занят поиском затонувших в 1960-ые годы атомных субмарин ВМС США Thresher и Scorpion. Об этом он рассказал на выставке «Титаник: нерассказанная история», передает CBS News. Этот факт не был тайной, однако тема вновь стала актуальна и широко обсуждается зарубежными СМИ.

До того, как стать подводным исследователем, Баллард служил на флоте и выполнял различные задания в рамках холодной войны с СССР. Выйдя в отставку, он решил реализовать свою давнюю мечту – найти затонувший «Титаник», и даже разработал специальный подводный аппарат для этих целей.

Однако Баллард не сумел найти деньги или получить грант, чтобы воплотить в жизнь этот проект. Тогда он рассказал о мечте своему знакомому Рональду Танманну, который в тот момент занимал пост замглавы по военно-морским операциям ВМС США.

Руководство Военно-морских сил США пообещало профинансировать исследования Балларда, однако поставило условие. Согласно договоренностям, сперва бывший офицер флота должен был отыскать утонувшие атомные подлодки Thresher и Scorpion. В ВМС США крайне опасались, что советские моряки обнаружат погибшие субмарины раньше американских, в связи с чем операция велась в условиях секретности. Официально исследователь все свое время посвятил «Титанику».

Балларду пришлось согласиться на эти условия, поскольку других вариантов исполнить свою мечту он не видел. Он сумел отыскать утонувшие атомные подлодки ВМС США, но на поиски «Титаника» оставалось всего 12 дней. Баллард продолжил работы без особой надежды на успех, однако ему улыбнулась удача – обломки легендарного судна были найдены за четыре дня до окончания экспедиции.

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