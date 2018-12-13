Командир задержанного украинского катера «Бердянск» отказался давать показания

Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк оказался давать показания. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.

Ранее офицер был задержан ФСБ РФ вместе с другими моряками во время незаконного проникновения на территорию России в Керченском проливе.

Новиков написал, что его подопечный не собирается давать показания, пока его подчиненных не отпустят на свободу.

«Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», - пояснил юрист.

Ранее стало известно, что украинский военнослужащий, капитан одного из кораблей Денис Гриценко также отказался от дачи показаний по делу о незаконном вторжении в территориальные воды РФ. Гриценко не стал признавать свою вину.