Тереза Мэй останется премьером Британии

Тереза Мэй останется главой британского правительства, несмотря на вотум недоверия и прогнозы ее отставки. Премьеру удалось заручиться поддержкой депутатов-консерваторов при голосовании и сохранить свой пост.

Как сообщает Guardian, в поддержку Мэй высказались около 200 ее коллег. В пользу отставки свои голоса отдали 117 британских депутатов. Таким образом, перевес составил 83 голоса и премьер-министр сохранила свой пост.

«Сегодняшнее голосование не имеет значения для жизни наших людей. Премьер-министр потеряла свое большинство в парламенте, ее правительство находится в хаосе, и она не в состоянии заключить соглашение о Brexit, которое работает на страну и ставит на первое место рабочие места и экономику», - прокомментировал результаты голосования лидер британских лейбористов Джереми Корбин.

Ранее стало известно, что Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану выхода из Евросоюза. Тогда решался вопрос о вотуме недоверия, и инициированное премьером мероприятие было неуместно. Тем не менее, британскому парламенту все-таки придется провести голосование до 21 января, согласно изначальным условиям Brexit.