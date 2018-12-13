Стало известно о состоянии раненых при взрыве в Назрани сотрудников Росгвардии

Сотрудники Росгвардии получили ранения при задержании двух мужчин около ТЦ в Назрани. Корреспондент «Звезды» сообщил, что оба правоохранителя доставлены в республиканскую клиническую больницу. Один из них находится в травматологии – его состояние стабильное; другому провели операцию и перевели в реанимацию.

По данным МВД, напавших ликвидировали ответным огнем. Также известно, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров держит на личном контроле ход расследования инцидента в Назрани. Об этом «Звезде» сообщил советник-помощник главы региона Артем Перехрист.

По его словам, создан оперативный штаб по отслеживанию поступающих новостей. Перехрист призвал СМИ доверять информации только официальных источников и не распространять неподтвержденные силовыми структурами данные.

Ранее сообщалось, что 12 декабря около торгового центра в Назрани неизвестные бросили гранату в силовиков, в результате чего пострадали два сотрудника полиции.