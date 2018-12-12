Авиакомпаниям увеличат штрафы за задержку рейсов

Штрафы за задержку рейсов по вине авиакомпаний будут увеличены в четыре раза. Данный законопроект приняли сегодня в Госдуме в первом чтении.

До нововведения штраф составлял 25 рублей за час задержанного времени на пассажира. Однако авторы проекта уверены, что эта сумма несопоставима с потерями, которые несут граждане из-за простоя. Эти нормы были приняты в 2000-м году и с тех пор не пересматривались.

Теперь штраф составит 100 рублей за каждый час на каждого пассажира. Исключением станут случаи «обстоятельств непреодолимой силы» - нелетная погода, поломка самолета и прочие форс-мажоры, на которые не может повлиять авиакомпания.