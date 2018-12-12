В Петербург вертолетом доставили пострадавших в крупном ДТП под Псковом: видео

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС РФ принял пострадавших в ДТП в Псковской области. Спасатели доставили людей с помощью вертолета.

«В ВЦЭРМ МЧС России доставлены семеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. Пострадавшие различной степени тяжести. В настоящее время идет прием, специалисты работают психологи Центра экстренной психологической помощи. Все пострадавшие будут госпитализированы в клинику МЧС России», - сообщил представитель пресс-службы ВЦЭРМ Федор Шевелин.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек. Транспортное средство перевернулось на трассе в Пушкиногорском районе.

Автобус был заполнен преимущественно студентами. Он двигался по экскурсионному маршруту, однако перевернулся на 13-м километре дороги Пушкинские Горы – Велье. Причины аварии на данный момент неизвестны.