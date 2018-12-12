Европарламент призвал закрыть «Северный поток-2»

Европейский парламент призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Информация об этом появилась на официальном сайте представительного органа Евросоюза.

Как говорится в заявлении, резолюцию поддержали 433 парламентария, против нее выступили 105. Еще 30 представителей Европарламента воздержались от голосования по данному поводу.

В резолюции отмечается, что Украина якобы играет «решающую роль» в сети энергетического снабжения стран Евросоюза. Проект «Северный поток-2» идет в обход Украины и угрожает неким «усилиям по диверсификации», тем самым, по мнению парламентариев, подрывая топливную безопасность ЕС.

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку-2», причем единогласно. В качестве аргумента конгрессмены указали те же самые причины, которые позже повторили в Европарламенте – угроза «диверсификации» и «подрыв» энергобезопасности Европы.

Проект «Северный поток-2» подразумевает сооружение двух ниток газопровода, проведенных от России через Балтийское море в Германию. Мощность системы должна достигнуть 55 миллиардов кубометров газа в год.