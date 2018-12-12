Посольство РФ потребовало перевести Бутину «на гуманные условия содержания»

Российское посольство в Вашингтоне потребовало перевести россиянку Марию Бутину, арестованную в США, на более гуманные условия содержания в тюрьме, так как изоляция неблагоприятно сказывается на ее здоровье.

Об этом сказано в сообщении посольства России в США. Отмечается, что дипломаты посетили россиянку в тюрьме.

«Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья. Продолжаем добиваться ее скорейшего освобождения», - заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что суд округа Колумбия назначил слушания по делу россиянки Марии Бутиной на 12 декабря.

Напомним, гражданку РФ Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля и обвинили в заговоре, а также нарушению американского закона об иностранных агентах.