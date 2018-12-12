Реки из шоколада: немецкий Верль превратился в «фабрику Вилли Вонка»

Настоящая мечта каждого ребенка стала реальностью в немецком городе Верль: по дорогам там потекли реки из настоящего шоколада. Из-за аварии на кондитерской фабрике город в реальности напомнил сказочную шоколадную фабрику Вилли Вонка.

Все произошло, когда в одном из цехов на местной фабрике лопнул резервуар с жидким молочным шоколадом. Тонны сладкой массы потекли на улицу, где на холоде слегка застыли и создали идеальный пейзаж для любого ребенка.

Но наесться вдоволь сладкого никому не удалось. Как сообщает издание Feuerwehr-werl, дороги в месте ЧП были перекрыты на два часа. За это время пожарные просто взяли лопаты и соскребли все с асфальта.