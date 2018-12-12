МВД Ингушетии заявило о ликвидации боевиков, устроивших взрыв в Назрани
В МВД по республике Ингушетия подтвердили, что при подрыве гранаты двое сотрудников ведомства получили ранения.
Фото: МВД РФ
В МВД Ингушетии заявили о ликвидации двух мужчин, атаковавших с гранатой силовиков около ТЦ в Назрани.
«Двое нападавших уничтожены ответным огнем», - отметили правоохранители.
Инцидент произошел около 18 часов на улице Картоева. Во время задержания один из подозреваемых бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов, отметили в ведомстве.
Как пишет «Интерфакс», во время взрыва погиб один человек, личность которого устанавливается.
Ранее сообщалось, что 12 декабря около торгового центра в Назрани неизвестные бросили гранату в силовиков, в результате чего пострадали два сотрудника полиции. Их доставили в городскую РКБ. Также сообщалось, что погибли два правоохранителя.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.