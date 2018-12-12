Губернатор Свердловской области дал Глацких право на ошибку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прояснил дальнейшую судьбу начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких. Губернатор объяснил, что Глацких получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей, но возвращается к работе.

«Я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные», - написал Куйвашев в своем Instagram.

По словам губернатора, никаких формальных оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения.

«Получив выговор, она продолжит работу. Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников. В том числе эта история многому научила меня самого», - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в начале ноября общественность возмутило высказывание Глацких о том, что государство ничего не должно молодежи, поскольку оно не просило родителей молодых людей их рожать. После скандального заявления чиновница была отстранена от должности на время проведения служебной проверки.