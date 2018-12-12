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Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Василиса Морозова
22:09 12.12.2018
Бывшего юриста президента США Дональда Трампа – Майкла Коэна – приговорили к трем годам лишения свободы.
Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Фото: Go Nakamura, Globallookpress

Юрист Майкл Коэн, ранее работавший на президента США Дональда Трампа, приговорен к трем годам тюрьмы за финансовые махинации. Об этом сообщает Associated Press.

«Я приговариваю вас к 36 месяцам тюрьмы за нарушения закона о финансировании избирательной кампании… и к 2 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний конгрессу», - объявил судья.

Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 млн долларов, а также в нарушении законов о финансировании президентской избирательной кампании два года назад, в частности выплате денег двум женщинам за молчание о связях с Трампом. Он добавил, что сделал это по личному указанию будущего американского лидера.

На суде подсудимый заявил, что находился в психологическом заключении с тех пор, как принял предложение работать на Трампа.

«Моя слепая верность этому человеку привела меня на путь тьмы вместо света. Я думал, что обязан был скрыть его грязные поступки», - отметил Коэн.

Сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ложью слова своего бывшего адвоката и отверг все обвинения в свой адрес.

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