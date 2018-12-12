В США мужчина уступил место в первом классе самолета женщине с больным ребенком

Американка Келси Цвик рассказала трогательную историю, случившуюся с нею и ее 11-месячной тяжело больной дочерью Люси на днях. Женщина летела с девочкой из Орландо и Филадельфию рейсом 588 авиакомпании American Airlines.

«Одной рукой я толкала впереди себя коляску, а в другой держала сумку с памперсами и кислородный баллон для своей дочери. Но мы обе с нею улыбались, поскольку летели к ее друзьям к детскую больницу в Филадельфии», - пишет Келси.

Когда Цвик заняла свое место с девочкой у окна, она уже начала шутить с рядом сидящими пассажирами, о том, какой полет им предстоит с ее радостным, но шумным ребенком. Однако в этот момент в ней подошел стюард и сказал, что один из пассажиров в первом классе хочет уступить ей с дочкой своей место, где им будет гораздо комфортнее.

«Я не могла сдержать слез, а Люси просто смеялась, когда мы шли с нею по ряду. Большое спасибо не за то, что уступили нам место, а за то, что просто заметили нас. Спасибо за то, что просто проявили к нам доброту. Я обязательно расскажу об этом Люси когда-нибудь. Спасибо пассажиру с места 2D, мы вдохновлены вашим щедрым поступком», - поблагодарила Келси незнакомца.

Пост женщины в Facebook собрал уже более 700 тысяч лайков. Пользователи Сети продолжают оставлять комментарии, в которых так же пишут, как их растрогала история Келси и благодарят незнакомого мужчину за его поступок.