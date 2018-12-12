«Звезда» публикует видео с места взрыва в Назрани

В распоряжении «Звезды» появились первые кадры, снятые около ТЦ «Ковчег» в Назрани, где несколько часов назад злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщили в МВД по Ингушетии, полицейские производили задержание подозреваемых, когда один из преступников бросил в правоохранителей гранату.

В результате инцидента ранения получили два сотрудника МВД, в настоящее время они госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.