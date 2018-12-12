«Пропавшую» украинскую журналистку нашли в центре для мигрантов

Журналистку из Львова Елену Бойко, которая пропала в Москве, обнаружили в российском центре для мигрантов, сообщает «Московский комсомолец».

Журналистка, которая критиковала действия ВСУ, может быть депортирована на Украину до наступления 2019 года, где ей может грозить суд по нескольким уголовным делам.

Отмечается, что Бойко перестала выходить на связь 10 декабря. Полицейские, приехавшие к ней в квартиру, попросили журналистку проехать в участок. После чего связь с ней пропала.

Ранее сообщалось, что журналист Руслан Осташко предположил, что у Елены Бойко могли возникнуть проблемы из-за ее расследования деятельности экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в 2017 году.