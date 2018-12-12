Спешил на контрольную: запертый дома школьник пытался выбраться через балкон

В Миассе Челябинской области школьник, запертый дома, решил выбраться через балкон, чтобы не пропустить контрольную. Об этом сообщает U24.

Спасатели прибыли на Керченскую улицу и обнаружили, что 11-летний школьник застрял на козырьке балкона на третьем этаже. Его обнаружила местная жительница и позвонила в экстренные службы.

На кадрах с места видно, что спасатели использовали приставную лестницу и сняли ребенка с балкона.

Мальчик рассказал, что родители ушли и закрыли его дома, но он очень хотел попасть в школу, поскольку там проходила контрольная, которую он не мог пропустить.