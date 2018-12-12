В МВД раскрыли подробности нападения на полицейских в Назрани
Пострадавшие в результате взрыва сотрудники полиции госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
В МВД по Ингушетии рассказали подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов в торговом центре Назрани. По данным ведомства полицейские производили арест подозреваемых, когда один из злоумышленников бросил в них гранату.
Инцидент произошел около 18 часов на улице Картоева.
«В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», - добавили в МВД.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.