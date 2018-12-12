Эрдоган анонсировал начало военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган объявил о начале «в ближайшие несколько дней» военной операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом пишет газета Hurriyet.

Он отметил, что подготовка к антитеррористической операции уже завершена. Дейтсвия Турции, по его словам, поспособствуют политическому урегулированию в Сирии, а также сделают территорию безопасной для жизни.

«Пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат. Наша цель – уничтожение террористов в регионе», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Анкара считает курдских боевиков YPG («Отрядов народной самообороны») террористами, в то время как США считает иначе. Они составляют часть Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживаются Вашингтоном.

«Цель пунктов наблюдения США в Сирии заключается не в том, чтобы защитить нашу страну от террористов, а чтобы защитить террористов от Турции», - добавил Эрдоган.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал очистить эти районы от террористов в течение месяца, поэтому Анкара до сих пор ждет выполнения данного заявления.