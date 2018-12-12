Составлен рейтинг самых стильных людей 2018 года

В список самых модно одевающихся людей попасть гораздо проще, чем в список самых стильных. Тем не менее британскому изданию Dazed удалось назвать поименно тех, кто запомнился своим неповторимым стилем в одежде в уходящем году.

Фото: jeffgoldblum-Instagram

Первое место досталось американскому актеру Джеффу Голдблюму за его верность оригинальным дизайнерским рубашкам Prada. Издание называет его человеком, у которого, по всей видимости, самая большая коллекция подобных рубашек, фото себя в которых он часто выкладывает в Instagram.

Фото: iamcardib-Instagram

На втором месте расположилась американская хип-хоп исполнительница Карди Би (Cardi B). Помимо того, что певица получила сразу пять номинаций на Grammy в ушедшем году, она еще и присутствовала в первых рядах на модных показах дизайнеров Александра Вэнга, Джереми Скотта и Марка Джейкобса.

Третье место занимает французская инди-поп-исполнительница Элоиза Летисье, известная под сценическим именем Christine and the Queens. В этом году певица коротко остригла волосы и сократила свой псевдоним до Chris.

Фото: justinbieber-Instagram

Следующую строчку в списке занял певец Джастин Бибер, также за верность необычным гавайским рубашкам, которые он носит вкупе с негустыми усами и всегда растрепанными волосами.

Также в двадцатке лучших отметили стиль актера Дэниэла Дэй-Льюиса, рэпера Томми Кэша, топ-модель Беллы Хадид, певицы Кристины Агилеры, комика Джона Хилла, рэпера ASAP Rocky и других.