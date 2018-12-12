СМИ: двое полицейских погибли в результате взрыва в Назрани

В Назрани в Ингушении подорвали автомобиль, в результате чего погибли два полицейских, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В Назрани около ТЦ "Ковчег" подорван легковой автомобиль. По предварительной информации, погибли двое полицейских», - отметил он.

Отмечается, что в легковой автомобиль могли бросить гранату.

Как пишет ТАСС, два сотрудника правоохранительных органов находятся в РКБ в Назрани с множественными ранениями верхних и нижних конечностей.

Ранее сообщалось, что два правоохранителя госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии в одну из больниц в Назрани после взрыва у торгового центра «Ковчег».