Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео

В московском центре госуслуг прямо на рабочем месте подрались сотрудники. Инцидент произошел 11 декабря в МФЦ поселения Московский.

Как сообщили в пресс-службе многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы», после происшествия все участники потасовки были уволены, пишет РИА Новости.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что двое сотрудников МФЦ ведут борьбу на полу, а их пытаются разнять охранник и несколько коллег. При этом в зале находятся женщины и дети, но это не останавливает мужчин. Все происходящее сопровождается нецензурной лексикой.

Что стало причиной конфликта и как он разрешился, не сообщается.