В Назрани при взрыве тяжело пострадали два силовика

Неизвестные бросили в силовиков гранату на рынке в Назрани в Ингушетии. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на рынке «Ковчег». По предварительным данным, два сотрудника полиции получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет «Интерфакс», произошел хлопок, по всей видимости, «криминального характера».