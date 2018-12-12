В Назрани при взрыве тяжело пострадали два силовика
Взрыв на рынке «Ковчег» прогремел в Назрани, в результате чего пострадало два силовика.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Неизвестные бросили в силовиков гранату на рынке в Назрани в Ингушетии. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на рынке «Ковчег». По предварительным данным, два сотрудника полиции получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии.
Как пишет «Интерфакс», произошел хлопок, по всей видимости, «криминального характера».