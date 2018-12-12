В новогодние праздники парковки в Москве станут бесплатными

Праздничный тариф «бесплатно» установят для автомобилистов на время новогодних праздников в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что отмена оплаты за парковку будет действовать с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. При этом оставить автомобиль можно будет на любой стоянке, входящей в зону парковочного пространства города, пишет ТАСС.

Припарковать бесплатно автомобиль может будет в том числе на улицах, попавших с середины декабря под действие повышенного тарифа размером 380 рублей в час. А вот автономные плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.