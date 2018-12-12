СМИ: Порошенко примет участие в Объединительном соборе

Украинский президент Петр Порошенко намерен принять участие в так называемом Объединительном соборе, который должен пройти в Киеве 15 декабря.

Как пишет издание «Украинская правда», глава Украины не просто примет участие в соборе, но и выступит с обращением к духовенству, а также ко всем гражданам. По данным издания, украинский лидер планирует поговорить с людьми, которые придут к Софии Киевской, где и будет происходить мероприятие.

В некоторых украинских СМИ указывается, что Порошенко лично пригласил патриарх Варфоломей I отдельным письмом. При этом в Киеве считают, что присутствие украинского лидера на соборе – это нормальное явление.

Напомним, президент Украины в апреле написал Варфоломею с просьбой предоставить «объединенной» православной юрисдикции в стране автокефалию.