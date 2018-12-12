На входе в Домодедово установят рамки для проверки на трезвость

К сентябрю 2019 года в столичном аэропорту Домодедово должны появиться специальные «рамки трезвости», с помощью которых проходящих через них будут дистанционно проверять на наличие алкоголя в организме.

Нововведение могло бы значительно сократить пассажиропоток, если бы не касалось только проверки сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб безопасности, таможенных служб и других.

Стоимость контракта на покупку алкорамок для Домодедово составила 3,4 миллиона рублей, пишет «Интерфакс». Ежедневный тест на алкоголь по закону является обязательным для некоторых категорий работников аэропорта. А вот о введении контроля за трезвостью пассажиров пока речи не идет.