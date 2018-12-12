Путин встретился с Зорькиным в День Конституции

Российский президент Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным по случаю Дня Конституции.

В России отмечается День Конституции - главного закона государства, ставшего основой всей правовой системы страны. Он был принят по итогам всенародного голосования ровно 25 лет назад.

«Демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем и нам еще многое предстоит сделать, чтобы воплотить в жизнь ее нормы и ценности», - подчеркнул Путин.

Президент поздравил Зорькина и всех сотрудников этого органа власти с праздником.

«Я хочу поблагодарить вас, весь состав конституционного суда, персонал за работу, которую вы проводите», - сказал глава государства.

Валерий Зорькин поблагодарил Президента, передал ему поздравления от судей и сборник избранных важнейших решений Конституционного суда. Он отметил, что задача КС – обеспечить «живую Конституцию», что до сих пор удавалось.