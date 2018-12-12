Над чем смеялся Рунет в 2018 году: Google назвал самые популярные мемы

Сотрудники поисковой системы Google опубликовали рейтинг самых популярных в России мемов за 2018 год. Рейтинг основан на наиболее частых запросах пользователей.

Возглавил рейтинг основатель SpaceX Илон Маск. Наибольшую популярность у жителей России получили снимки с нелепыми изобретениями, которые сопровождаются подписью: «Как тебе такое, Илон Маск?». Таким образом пользователи бросали шуточный вызов руководителю SpaceX.

Также большое распространение получило изображение Маска, который употребляет марихуану во время радиоинтервью.

Вторым по популярности среди в России стал мем под названием «Мышь крадется». Шутка была придумана русскоязычными пользователями в социальной сети Twitter и получила известность за рубежом.

Кроме того, в рейтинг попали мемы «Момо» (изображение пугающей скульптуры), «За себя и за Сашку» (был создан по мотивам фильма «Движение вверх») и «Сын маминой подруги» (стереотип об успешном человеке).

Ранее сообщалось, что компания Google назвала самые популярные поисковые запросы 2018 года.