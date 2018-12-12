Германия поддержит продление санкций против России

На предстоящем саммите ЕС Германия будет выступать за продление санкций в отношении России. Об этом заявила, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель подчеркнула, что «нужно называть вещи своими именами» и выразила «обеспокоенность действиями России».

«Мы не приемлем фактические претензии России на Азовское море», - цитирует Меркель ТАСС.

Срок действия очередного пакета экономических санкций ЕС в отношении России истекает 31 января 2019 года.