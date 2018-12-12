Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Европейская независимая организация Euro NCAP назвала машины, которые по безопасности стали лучшими в своем классе. По пять звезд получили седан Lexus ES кроссовер Hyundai Nexo и хэтчбек Mercedes-Benz A-Class.

Lexus ES одержал победу сразу в двух классах - «Гибридный и электрический автомобиль» и «Большой семейный автомобиль». Специалисты оценили защищенность водителя и взрослого пассажира на 91%, ребенка - на 87%, пешехода - на 90%. Работу устройств обеспечения безопасности эксперты оценили на 77%.

Mercedes-Benz A-Class признали лучшим в классе «Малый семейный автомобиль». В этой машине безопасность водителя и взрослых была оценена на 96%, детей - на 91%, пешеходов - на 92%. На 75% специалисты оценили работу электронных устройств - на 75%.

Самым безопасным кроссовером эксперты назвали Hyundai Nexo. Защищенность водителя и взрослых была оценена на 94%, 87% - за маленьких пассажиров, 67% - за безопасность пешеходов и 80% - за работу электронных устройств.

В организации отметили, что «звездные» рейтинги из различных категорий сравнить напрямую невозможно, поэтому звание «Лучший в своем классе» позволяет определить только лучшую машину среди аналогов. Получить звезду с каждым годом становится все труднее из-за ужесточения требований, поэтому рейтинг составляется один раз в год.