История «прародины человечества»: украинские женщины «основали» королевство амазонок

Львовский писатель Игорь Цар опубликовал книгу «Украина – прародина человечества», в которой он приписал украинцам все самые важные достижения в мировой истории.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский написал в Facebook о том, что вышла книга лауреата премии Степана Бандеры. Автор в ней утверждает, что украинцы являются старейшей нацией мира, которая дала ему около 200 тысяч песен и сформировала все его историю.

В книге сказано, что в Библии говорится об украинцах, дошедших до Иерусалима во II веке до н.э. Они также расселились на территориях Европы, Азии и Африки. А в четвертом тысячелетии до н.э. они заселили Палестину, добавил Долинский.

Цар отметил также изобретение украинцами цифр, написание индуистских Вед, создание английского языка и санскрита, основание Ирана. Автор уверяет, что украинцы не только заселили всю современную историю, но и основали царство амазонок, являвшихся предками шумеров, а не наоборот. Они сумели покорить всю Азию, чтобы та платила дань.

«Украинские женщины основали Королевство амазонок. Украинцы покорили всю Азию и обложили ее данью. Шумеры-таки происходят от украинцев, которые основали Шумерию 5 тыс. лет назад», -говорится в тексте сочинения.

По его словам, 10 тысяч лет назад украинцы изобрели лук и стрелы, а римские историки писали, что они даже старее египтян.

Книга львовского писателя вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи стали предполагать, что украинцы еще могли изобрести на тему того, к чему они причастны: от выкапывания Черного моря до создания сала из динозавров.