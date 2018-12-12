В течение 12 часов: почему Мэй ждут вотум недоверия и отставка

Британские СМИ пишут о том, что ближайшие несколько часов могут стать решающими для премьер-министра страны Терезы Мэй. Парламентарии готовятся выразить ей вотум недоверия, и голосование по этому вопросу назначено уже на сегодняшний вечер, 12 декабря.

При этом против Мэй выступают не только представители оппозиционных партий, но и ее сторонники, консерваторы. По мнению британского политолога Маркуса Пападопулоса, при голосовании по вотуму недоверия Мэй не дождется от однопартийцев пощады.

«В случае голосования по вотуму Тереза Мэй однозначно проиграет. Большинство ее однопартийцев-консерваторов проголосует о недоверии к премьеру», - заявил Пападопулос в интервью каналу 360.

Именно представители партии консерваторов сейчас являются главными противниками Мэй. По их мнению, неудачливая премьер лишила партию поддержки большинства британцев, спровоцировала кризис в правительстве и не смогла безболезненно провести процедуру выхода Великобритании из ЕС – Brexit.